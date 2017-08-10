كوريا الشمالية: ترامب لا يعرف إلا لغة "القوة" فقط

تعتبر بيونغ يانغ أن الحوار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستحيل، مؤكدة أنه رجل "يتأثر بالقوة فقط".

ووفقا لـ"فرانس برس"، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، نقلا عن قائد جيش البلاد قوله، إن، "الحوار الإيجابي مستحيل مع مثل هذا الشخص المتهور، القوة فقط تعمل معه".

© REUTERS/ KCNA أمريكا قادرة على تسوية كوريا الشمالية بالأرض في 15 دقيقة

هذا، وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد الثلاثاء الماضي، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ كافة الدول. كما يتضمن القرار عقوبات ضد أشخاص لهم صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين بصاروخين عابرين للقارات اللتين أجرتهما في أخر يوليو/تموز، تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين أميركا "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.