أكد محافظ الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادي إدي كالفو، اليوم الخميس أن سكان جزيرة غوام الأمريكية خائفون من تهديدات كوريا الشمالية، لكنهم لن يتركوا الجزيرة.

موسكو — سبوتنيك. وقال المحافظ لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن، "المواطنين في جزيرة غوام خائفين، لكنهم لن ينزحوا".

وأشار المحافظ إلى أن كوريا الشمالية تهدد أمريكا منذ العام 2014 للمرة الثالثة أو الرابعة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس.

© Sputnik. Iliya Pitalev جيش كوريا الشمالية: خطة ضرب أمريكا ستكون جاهزة خلال أيام

وطلب المحافظ من السياسيين الأخذ بعين الاعتبار خلال اتخاذ القرارات أن الحرب أخر ما يمكن أن نفكر به.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد الثلاثاء الماضي، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الجيش يعكف على وضع خطة بحلول منتصف آب/ أغسطس الجاري لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى على جزيرة غوام الأمريكية قبل عرضها على الزعيم كيم جونج أون لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين، تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين أمريكا "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.