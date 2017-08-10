طائرة عسكرية روسية تحلق فوق البيت الأبيض

حلقت طائرة القوات الجوية الروسية فوق العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم الأربعاء.

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن الطائرة الروسية حلقت فوق مبنى البرلمان الأمريكي ووزارة الدفاع (البنتاغون) والبيت الأبيض ومنشآت أخرى على ارتفاع يزيد على 1.1 ألف متر.

© Sputnik. Egor Eremov بعثة روسية تفتش سماء أمريكا وكندا الأسبوع المقبل

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن طائرة "تو-154" قامت برحلة مراقبة بموجب اتفاقية السماء المفتوحة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنه يمكن للمراقبين العسكريين الأجانب أن يحلقوا على متن طائرتهم في أي مكان بموافقة السلطات الأمريكية.

وذكر المتحدث أن اتفاقية السماء المفتوحة دخلت إلى حيز التنفيذ قبل 15 عاما.