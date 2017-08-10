تمثال" الدجاجة ترامب" أمام ساحة البيت الأبيض

قام معارضون لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالية، بوضع دجاجة بطول 9 أمتار، تم نفخها بواسطة الهواء مزينة بتسريحة شعر الرئيس الأمريكي، أمام البيت الأبيض.

© AP Photo/ Tassanee Vejpongsa سكان جزيرة غوام الأمريكية خائفون من تهديدات كوريا الشمالية

المعارضون لسياسة الرئيس الأمريكي المالية و بخاصة المتعلقة بالضرائب، تحدثوا عن فكرة تصميم الدجاجة، وبأنها كرد فعل على سياسة ترامب.

يذكر بأن صاحب الفكرة هو مخرج الأفلام الوثائقية ترانو سيغخو برا، الذي قام بجمع الأموال لتنفيذ المشروع.

كما ذكر برا، بأن المشروع هو رسالة الى الرئيس الأمريكي الضعيف و الغير فعال، وهو يخاف بأن ينشر الوثائق الضريبية المتعلقة بأعماله.

و بأن دوره كدور الدجاجة في التعامل مع المسألة الكورية الشمالية.

من جهتها وسائل الإعلام الأمريكية سلطت الأضواء على الدجاجة، و اعتبرتها رسالة قوية للرئيس الأمريكي.