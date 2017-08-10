تمثال" الدجاجة ترامب" أمام ساحة البيت الأبيض

يذكر بأن صاحب الفكرة هو مخرج الأفلام الوثائقية ترانو سيغخو برا، الذي قام بجمع الأموال لتنفيذ المشروع.
كما ذكر برا، بأن المشروع هو رسالة الى الرئيس الأمريكي الضعيف و الغير فعال، وهو يخاف بأن ينشر الوثائق الضريبية المتعلقة بأعماله.
و بأن دوره كدور الدجاجة في التعامل مع المسألة الكورية الشمالية.
من جهتها وسائل الإعلام الأمريكية سلطت الأضواء على الدجاجة، و اعتبرتها رسالة قوية للرئيس الأمريكي.
У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа https://t.co/PGoII8LSGA pic.twitter.com/6Q71XSr3NU— РИА Новости (@rianru) ١٠ أغسطس، ٢٠١٧
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