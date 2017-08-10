تأييد عريض لإقامة دولة جديدة في شرق أوروبا

أعلن ذلك رئيس جمهورية دونيتسك إحدى الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلِن قيامهما في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.

© Sputnik. Sergey Averin ما هدف "دونيتسك"

وقال ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان صحفي إنه يستطيع أن يقول إن الدولة الجديدة المنتظرة لن تحمل اسم "مالوروسيا" (أي روسيا الصغرى) لأن الكثيرين ينفرون من هذه التسمية.

وأضاف رئيس جمهورية دونيتسك: "وصلتنا اقتراحات متنوعة ومتعددة مثيرة للاهتمام".

وكان زاخارتشينكو قد اقترح إقامة دولة جديدة وريثة أوكرانيا من المفروض أن تتجه لترميم العلاقات مع موسكو والانضمام إلى دولة الوحدة بين روسيا وبيلاروسيا.

ووصف ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اقتراح رئيس جمهورية دونيتسك بالاقتراح الشخصي، مؤكدا التزام روسيا باتفاقيات مينسك لإنهاء النزاع الأوكراني بالطرق السياسية.