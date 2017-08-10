© AP Photo/ Nasser Nasser دراسة جينية...المصريون المعاصرون ليسوا من نسل الفراعنة

واحدة من أهم الحقائق، التي يظهرها استطلاع الرأي، هو أن لعدة سنوات على التوالي تكون الإجابة على السؤال "ما هي في نظركم التهديد الرئيسي للعالم؟" الولايات المتحدة الأمريكية. ففي الأعوام الأخيرة اتخذت الولايات المتحدة سياسة خارجية عنيفة، دفعت إلى حدوث تهديدات كبيرة في العالم مثل الإحتباس الحراري، الهجمات الإلكترونية، قراصنة دوليين، الأزمة الإقتصادية العالمية.

© Photo/ Pew Research Center حلفاء الولايات المتحدة يعتبرونها التهديد الرئيسي للعالم

ومع ذلك، احتفظت الولايات المتحدة بمركز الصدارة من بين البلدان التي تمثل تهديدا محتملا للعالم، بنسبة 35% من أصوات المشاركين. يليها في المركز الثاني كل من روسيا والصين، بمعدل 31% من الأصوات (حيث تمكنك الدراسة اختيار أكثر من إجابة واحدة في آن واحد).

وبلغ عدد المشاركين في الإستطلاع 68000 مشارك ينتمون إلى 65 دولة مختلفة، حيث غطت بيانات التقرير الأخير فقط 38 بلدا. ومن الجدير بالذكر أن من بين الثمانية وثلاثين دولة ، يوجد تسعة وعشرين دولة حليفة للولايات المتحدة، وتوضح نتيجة الإستبيان على الرغم من أن حكومات هذه الدول تميل إلى الولايات المتحدة، فشعبها لا يضع ثقته الكلية في يد الولايات المتحدة.