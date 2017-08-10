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12:59 10 أغسطس/ أب 2017
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    محادثات بين كوبا والولايات المتحدة

    مسؤولون بالخارجية: احتمالية تعرض موظفي السفارة الأمريكية في كوبا لهجوم صوتي

    © Sputnik. Day Donaldson
    العالم
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    تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن العديد من موظفي وزارة الخارجية فى السفارة الأمريكية، فى هافانا، تعرضوا لهجوم صوتي، باستخدام أجهزة صوتية.

    وزارة الخارجية الأمريكية
    © AFP 2017/
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    ويعاني اثنين على الأقل من مشاكل صحية خطيرة، يتعين إعادتهم إلى الولايات المتحدة للعلاج، حسبما ذكر مسؤولون كبار بوزارة الخارجية لشبكة "سى إن إن".

    وقال مسؤول إن الموظفين قد يعانون من فقدان السمع الدائم نتيجة لذلك.

    وأضاف الشبكة أن الموظفين المتضررون لم يكونوا في نفس المكان في نفس الوقت، ولكنهم عانوا من مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية منذ أواخر عام 2016 والتي تشبه الارتجاجات.

    وأثارت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الحوادث مع الحكومة الكوبية على مدى عدة أشهر، وأرسلت موظفين طبيين إلى هافانا، ولكن لم يتمكنوا من تحديد ما حدث بالضبط.

    وقال مسؤول في شبكة "سي إن إن" الأمريكية "يمكن أن تكون خطيرة جدًا، لقد عملنا مع الكوبيين في محاولة لمعرفة ما يجري، وهم يصرون على أنهم لا يعرفون، لكنه كان مقلقًا ومزعجًا للغاية".

    وأشار المسؤولون إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث الآن هذه المسألة.

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    الكلمات الدلالية:
    صحية, مشاكل, مرض, أعراض, أخبار العالم, هجوم صوتي, هحوم سمعي, السفارة, الخارجية, هجوم, أمريكا, كوبا, لعالم
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