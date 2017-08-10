أمن "غوام" يحذر من وصول صواريخ كوريا الشمالية الجزيرة في 14 دقيقة

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، أنه إذا كانت كوريا الشمالية ستطلق صواريخ على منطقة غوام الأمريكية المطلة على المحيط الهادي، فإنها ستصل إلى الجزيرة خلال 14 دقيقة.

© REUTERS/ KCNA عندئذ يستطيع صاروخ هواسونغ القضاء على جزيرة غوام

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي يعتزم أن ينجز خطة في منتصف آب / اغسطس، لضرب المياه من "غوام" مع أربعة صواريخ متوسطة المدى، "وقالوا أنهم سيطيرون على ثلاث محافظات يابانية ليصلوا إلى هدفهم فى 17 دقيقة و45 ثانية".

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن جينا غاميندي، المتحدثة باسم الأمن الداخلي، فى "غوام"، قولها إنه سيتم إبلاغ جميع سكان الجزيرة عن طريق 15 صفارة إنذار تحذير من جميع المخاطر إذا كانت كوريا الشمالية ستطلق صواريخ عليها.

ونقلت وسائل الإعلام عن غاميند قولها "سيتم إبلاغ مكتبنا من الجيش وسوف يستخدم جميع أشكال الاتصالات الجماهيرية لإرسال الرسالة إلى الجمهور".

وليست هذه هى المرة الأولى التى تهدد فيها كوريا الشمالية منطقة الباسفيك الأمريكية، حيث أصدرا بيانًا حول قاعدة القوات الجوية فى اندرسون مؤخرًا فى مارس 2013.

وفى الأسبوع الماضى تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارًا بتعزيز العقوبات ضد بيونغ يانغ، ردًا على تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وتعليقا على العقوبات، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، باتخاذ خطوات حاسمة ضد الولايات المتحدة بما فيها "الإجراءات المادية".

وفى يوم الثلاثاء حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بيونغ يانغ من عدم توجيه أى تهديدات إلى واشنطن.