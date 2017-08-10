مسؤول روسي: الخوف من رد بيونغ يانغ هو ما يمنع وشنطن من توجيه ضربة لكوريا الشمالية

قال النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في "مجلس الاتحاد" الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، فرانتس كلينتسيفيتش، إن الأمر الوحيد الذي قد يمنع واشنطن من توجيه ضربة لكوريا الشمالية هو احتمال رد بيونغ يانغ على تلك الضربة.

© AP Photo/ Tassanee Vejpongsa سكان جزيرة غوام الأمريكية خائفون من تهديدات كوريا الشمالية

وبناء على ذلك شكك كلينستيفيتش بقدرة واشنطن على تغطية كافة الأهداف العسكرية على أراضي كوريا الشمالية خوفا من احتمال قيام بيونغ يانغ بتفيذ ضربة جوابية ما سيكون له آثار كارثية على كوريا الجنوبية.

وكانت قناة "إن بي سي" الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر عسكرية أمريكية بأن البنتاغون قام بإعداد خطة لتوجيه ضربة مسبقة لمواقع في كوريا الشمالية تستخدم لإطلاق الصواريخ الأمر الذي قد يتم في حال موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.