ويكيليكس ينشر معلومات عن طرق المخابرات الأمريكية في جمع بيانات الفيديو

نشر موقع ويكيليكس، اليوم الخميس، دفعة جديدة من وثائق المخابرات الأمريكية السرية، تصف كيفية عمل برنامج جمع بيانات الفيديو.

© AP Photo/ Carolyn Kaster البحث عن عملاء ويكليكس ضمن وكالة الأستخبارات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وبحسب بيان عن ويكيليكس، يسمى البرنامج "كاوتش بوتيتو" وهو يستخدم لجمع بيانات فيديو أثناء البث المباشر.

ويشير ويكيليكس إلى أن البرنامج يسمح بجمع بيانات الفيديو في صيغة "أي في أي" أو التقاط صور "جي بي غي" منها.

ونشر ويكيليكس الجزء الأول من دفعة الوثائق في 7 آذار/ مارس، وذكر بأن هذه الدفعة ستكون أكثر تسريبا لأوراق سرية من الهيئة، تتضمن أكثر من 8.7 ألف وثيقة وملف كانت مخزنة في شبكات مركز المخابرات الإلكترونية الداخلية، الواقع في مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في لينغلي بولاية فرجينيا.