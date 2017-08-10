القتل والتمثيل بالجثث والتعذيب...تهم يواجهها سوري في ألمانيا

ذكر بيان صادر عن الإدعاء العام الألماني أنه تم توجيه تهمة إلى الموقوف، وهي الانضمام إلى تنظيمين إرهابيين هما "جبهة النصرة" و"داعش" في عامي 2013 و2014. بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ويواجه المتهم بحسب الإدعاء الألماني تهمة "القتل والتمثيل بالجثث وتعذيب معتقلين" في أحد معتقلات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشهد الدول الأوروبية عموما حالة من الاستنفار الأمني تحسبا لوقوع هجمات إرهابية على أراضيها خصوصا بعد وصول الكثير من اللاجئين إليها من سوريا مع احتمال تسلل عناصر إرهابية بين صفوف هؤلاء اللاجئين.