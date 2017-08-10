حوالي 700 ألف بيضة تحتوي على مادة "الفبرونيل" في المملكة المتحدة

ذكرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية، اليوم الخميس، أن حوالي 700 ألف بيضة دجاج تحتوي على مادة الفبرونيل المضادة للحشرات، يمكن أن تكون موجودة على رفوف المتاجر البريطانية.

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موسكو — سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان "ربما، عدد البيض الذي تم جلبه إلى المملكة المتحدة، يقرب من 700 ألف وليس 21 ألفاً، كما كنا نظن سابقا. ومع ذلك، فإن هذه 0.007 بالمئة من الاستهلاك السنوي للبيض في المملكة المتحدة، على الأرجح، لن يشكل استهلاكها أي خطر على الصحة العامة ".

ومن المرجح أن تكون الحشرات التي يحتويها البيض موجودة في المنتجات الجاهزة، مثل الشطائر أو المنتجات المبردة، ولكن ليس في تلك التي تباع بشكلها الخام المبرد.

وذكرت الوكالة، أن جزءاً من الشحنة سبق وجرى بيعها. أما كمية البيض التي لا تزال على الرفوف، فيجري سحبها.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية، في وقت سابق، أنه يوجد في بريطانيا أكثر من 20 ألف بيضة تتضمن مواد كيميائية، قد تم بيعها في المملكة المتحدة. وأن هذه الدفعة من البيض قد تم استيرادها في الفترة من آذار/ مارس إلى حزيران/ يونيو الماضيين.