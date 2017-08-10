إحباط تهريب ألماس بقيمة 333 ألف دولار إلى إسرائيل

أعلنت مصلحة الجمارك الروسية، اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب، أن موظفي جمارك مطار "دوموديفو" في موسكو، ألقوا القبض على رجل حاول تهريب أحجار الألماس المصقول بقيمة 14 مليون روبل (أي حوالي 333 ألف دولار) إلى إسرائيل مخبأة داخل ثنايا جسده.

© REUTERS/ AMMAR AWAD إسرائيل تنصب سياجا وجدارا أسمنتيا على الحدود مع قطاع غزة

موسكو — سبوتنيك. وذكرت الجمارك الروسية في بيان لها:

تم توقيف الرجل عند بوابة رحلة "موسكو — تل أبيب"، حيث حاول المرور عبر "الممر الأخضر" وبالتالي إظهار أنه لا يملك أشياء ثمينة للإعلان عنها في الإقرار الجمركي.

وجاء في نص البيان:

خلال إجراء التفتيش الشخصي للمواطن، تم العثور على حزمة بلاستيكية مخبأة في جسمه تحتوي على 17 حجرا من الحجارة عديمة اللون وشفافة من مختلف الأشكال، ووفقا للخبيرـ أظهر الفحص أنها أحجار الألماس المصقول تزن 1،1 — 3،1 قيراط وهي من أشكال مختلفة القطع.

وقال الرجل، مبررا نفسه، إنه كان يشتري هذه الأحجار على مدار السنة في محلات الرهن مختلفة في موسكو، كهدايا لأفراد أسرته في إسرائيل.

وقام فريق التحقيق التابع للجمارك بعملية التفتيش في شقة الرجل المحتجز، حيث تم العثور على مخبأ كان يحتوي على عشرات من أحجار الألماس المصقول كبيرة الحجم ، فضلا عن أموال تزيد قيمتها عن 340 ألف دولار وأيضا الأدوات الخاصة التي تستخدم عند تهريب الأحجار الثمينة.

وتم فتحت قضية جنائية بموجب مادة "تهريب السلع والموارد الاستراتيجية" من القانون الجنائي الروسي، التي تقضي بعقوبة سجن حتى 7 سنوات مع غرامة تصل إلى 1 مليون روبل.