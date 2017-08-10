معلومات عن القاذفات B-1B...أمريكا ستستخدمها لضرب كوريا الشمالية

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر في الجيش، أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، تعتزم توجيه ضربة وقائية لكوريا الشمالية، وقد أعدت بالفعل خطة لضربة مركزة على المواقع التي تجرى منها عمليات إطلاق الصواريخ الكورية، وستكون النقطة الرئيسية في الخطة، هي الهجوم باستخدام القاذفات الاستراتيجية B-1B لانسر من قاعدة "أندرسون" في غوام.

© REUTERS/ US AIR FORCE الجيش الأمريكي يستعد لتوجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن هناك ما لا يقل عن 6 قاذفات B-1B قابعة في قاعدة "أندرسون" التي تبعد عن كوريا الشمالية بنحو 3200 كم، وفيما يلي نعرض بعض الحقائق عن تلك الطائرات القاذفة التي تدخل ضمن الخطة الأمريكية لضرب كوريا الشمالية.

1-القاذفات B-1B من صناعة شركة بوينغ، ودخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي منذ عام 1985.

2-طبقًا للتقارير الفنية للقاذفة فإن أقصى حمولة إقلاع لها تصل إلى 216 ألف كغم.

3-تصل سرعة الطائرة إلى 1450 كم/الساعة، واستخدمت خلال العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان عام 2001.

4- أسرع من الصوت، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى 56 طنا من الصواريخ والقنابل.

5- صممت الطائرة لخداع والتخفي عن أنظمة الدفاع الجوي عن طريق التحليق على ارتفاعات منخفضة للغاية، وهو ما يميزها عن القاذفة B-52، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.

يشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان قامت في يوليو/تموز الماضي، بطلعات جوية على حدود كوريا الشمالية ردا على أخر تجارب صواريخ لبيونغ يانغ، ولم يتم تحديد مكان الرحلة بالضبط، ولكن قناة "فوكس نيوز"، ذكرت أنه تم إجراؤها بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تفصل بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.