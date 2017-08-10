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20:34 10 أغسطس/ أب 2017
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    حقل نفطي

    تحطيم النفوذ الروسي والإيراني...مؤامرة أم صدفة بين أمريكا والسعودية

    © Sputnik. Boris Babanov
    العالم
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    مع وصول معدل التضخم في فنزويلا إلى أكثر من 700 بالمئة، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الثلث مقارنة بمستويات عام 2013. فإن البلاد تتجه، أكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة سياسية واقتصادية. بحسب ما ذكره موقع "هافينغتون بوست".

    البترول وأسعار النفط
    © AP Photo/ Hasan Jamali
    انخفاض أسعار النفط نتيجة زيادة مستوى الإنتاج الأمريكي
    وزيادة على ذلك، ورغم امتلاكها أكبر احتياطات نفطية في العالم، أضحت فنزويلا اليوم أكثر دول العالم ديونا، إذ لا توجد أي دولة أخرى في العالم تبلغ نسبة دينها العام الخارجي من ناتجها المحلي الإجمالي أو صادراتها نسبةً أكبر من فنزويلا. كل ذلك يتزامن مع إنهيار مستويات المعيشة بشدة، حسب تقرير نشره موقع "ذي كونفيرزيشن" الأسترالي.

    وبحسب الموقع، ساهمت عوامل عدة في أزمة فنزويلا الحالية، من ضمنها سوء إدارة الثروة النفطية من جانب الرئيس الراحل هوغو شافيز والحالي نيكولاس مادورو، وكذلك الجريمة، وغياب القانون، والسوق السوداء.

    وفي حين لعبت كل تلك العوامل دورا في الأزمة، فإن العامل الأهم يتمثّل في تراجع أسعار النفط حتى لو لم يكن ذلك واضحا للبعض.

    والمفارقة أن ما يجري في فنزويلا يمثّل النتيجة غير المقصودة لسياسة المملكة العربية السعودية المتمثِّلة في إبقاء أسعار النفط عمدا عند مستويات منخفضة لأسباب سياسية، وفقا لموقع "ذي كونفيرزيشن" الأسترالي.

    تنظم أسعار النفط، كما هو الحال مع أي سلعة أخرى، من خلال العرض والطلب. وحينما يكون هناك فائض نفطي، أو نقص في الطلب على النفط، تتراجع الأسعار.

    وبقيت مستويات العرض والطلب ثابتةً إلى حدٍ ما في الفترة بين عام 2009/2008 وعام 2014، وذلك عند مستوى 80 مليون برميل يوميا تقريبا. لكنّ الإنتاج بدأ في الزيادة بعد ذلك.

    ويعود جزء من هذه الزيادة في العرض إلى النفط الصخري الأمريكي، الذي يستخرج من خلال عملية تُسمى "التكسير"، لكن الجزء الأكبر من الزيادة أتى نتيجة ضخ السعوديين عمدا كميات أكبر من النفط؛ لأسباب سياسية.

    وحتى رغم تقليل النفط الصخري الأمريكي جزءا من قدرة السعودية تلك، لا تزال المملكة النفطية تمتلك القدرة على إنتاج أكثر مما تنتجه حاليا، ولهذا لا تزال قادرة بصورة كبيرة على تحطيم السوق، وهو ما يعني إحداث تراجع كبير ومفاجئ في قيمة النفط.

    يبدو أن السعوديين يحاولون تحقيق هدفين؛ الأول هو إخراج منتجي النفط الصخري الأمريكي من صناعة النفط، وتعزيز الدور الريادي لهم في سوق النفط العالمية.

    ويتمثّل الهدف الثاني في تدمير اقتصاد إيران، المنافسة الرئيسة للسعودية في الشرق الأوسط. ومن شأن ذلك أن يحد من قدرة طهران على مواصلة تحويل مئات الملايين سنويا إلى الحكومة السورية والحشد الشعبي في العراق، وإلى اليمن، ومناطق أخرى.

    هكذا سقط الشاه

    وذكر الموقع أنه لطالما كانت أسواق النفط في قلب الصراع السعودي- الإيراني على الهيمنة الإقليمية.

    فبالعودة إلى عام 1977، حينما كانت إيران تخطّط لإنشاء محطات طاقة نووية كبيرة، وتخطط لبسط نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أغرق النظام السعودي الأسواق، وزاد إنتاجه من النفط من 8 ملايين برميل يومياً إلى نحو 12 

    ناقلة نفط
    © Sputnik.
    النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأمريكية
    مليون برميل، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط بصورة حادة.

    وآنذاك، شهدت إيران مليارات الدولارات التي كانت تنتظر الحصول عليها كعائدات في مجال النفط وهي تتلاشى أمام ناظريها.

    واضطُّر الشاه إلى التخلي عن خططه المتعلّقة بالاستثمار النووي، وانهار التصنيع، وارتفعت معدلات التضخم بسرعة الصاروخ، وزادت البطالة بحدة، ولم يمر وقت طويل حتى قضت المشكلات الاقتصادية على كل الدعم الذي كان يتمتع به النظام الملكي في إيران. أما ما جرى بعد ذلك فقد شكّل التاريخ؛ إذ انهار النظام بعد عامين من ذلك وحل محله حكومة أخرى.

    أمريكا والسعودية…مؤامرة أم صدفة؟

    يبدو أن السعوديين قد شنوا هذه الحرب النفطية جنبا إلى جنبٍ مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد دعمت أمريكا هذه السياسة في ظل رغبتها في تقويض نفوذ روسيا المعتمد على النفط أيضا، وهو الأمر الذي اعتبرته، على ما يبدو، أكثر أهمية من دعم قطاع النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، فإن الحصول على واردات نفطية رخيصة يمثل أنباء جيدة للمستهلكين الأمريكيين والصناعة الأمريكية بشكل عام.

    وسواء كانت هناك خطة واضحة واستراتيجية متفق عليها أم لا، فقد بدا أن هناك تقاربا لا تخطئه العين في المواقف السعودية والأمريكية.

    غير أن تلك الاستراتيجية، المتمثّلة في إبقاء أسعار النفط منخفضة، لم تدمر بالضرورة الاقتصادين الروسي أو الإيراني.

    وليس واضحا بعد ما إذا كانت استراتيجية أسعار النفط السعودية- الأمريكية ستحقق هدفها الأساسي، المتمثِّل في تحطيم القوة والنفوذ الروسي والإيراني أم لا. لكن هناك شيئاً واحدا واضحا، وهو أن سوق النفط العالمية ستستمر في كونها متقلبة بشدة، وستواصل الدول الأصغر والأقل قوة أن تكون ضحية المعركة الأكبر.

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    الكلمات الدلالية:
    اقتصاد العالم, نفط, خفض أسعار النفط, الحكومة السعودية, روسيا الاتحادية, إيران, العالم, المملكة العربية السعودية
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