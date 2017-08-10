بالفيديو...اعتقال مواطن روسي في تركيا بشبهة الانتماء لـ"داعش"

رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في شوارع تركيا، لحظة القبض على المواطن ذو الأصول الروسية رينات باكييف، الذي تشتبه به السلطات التركية بتورطه بأنشطة إرهابية.

من جانبها أكدت الملحق الإعلامي في السفارة الروسية بأنقرة، إيرينا كاسيموفا، أن السفارة ستتحقق من قضية اتهام رينات، وقالت "تحدثت وسائل الإعلام التركية عن إلقاء القبض على المواطن الروسي رينات باكييف للإشتباه بقيامه بأنشطة إرهابية. السفارة الروسية ستتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من المعلومات ومعرفة الظروف".

هذا وكانت وسائل إعلام تركية، قد ذكرت قبل ذلك، أنه تم اعتقال مسلح ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي وهو المواطن الروسي رينات باكييف، الذي زعم باشتباهه في الإعداد لمهاجمة طائرة عسكرية أمريكية، باستخدام طائرة من دون طيار في منطقة قريبة من قاعدة "انجرليك" الجوية في جنوب تركيا.