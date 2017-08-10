الصين: مدمرة أمريكية انتهكت سيادتنا

قالت وزارة الخارجية الصينية إن المدمرة الأمريكية التي نفذت "عملية لحرية الملاحة"، اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب، في بحر الصين الجنوبي انتهكت القانون الدولي والصيني وألحقت ضررا بالغا بسيادة الصين وأمنها.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز" إن المدمرة "جون مكين" أبحرت بالقرب من جزيرة ميستشيف ريف إحدى جزر سبراتلي وهي منطقة تتنازع الصين ودول مجاورة لها السيادة عليها.

وقالت الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم:

انتهكت تصرفات المدمرة الأمريكية القوانين الصينية والدولية وأضرت كذلك كثيرا بسيادة الصين وأمنها، نحن مستاؤون بشدة لهذا السبب وسوف نثير القضية مع الجانب الأمريكي.

يشار إلى أن هذه العملية جاءت في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، للتعاون مع الجانب الصيني في التعامل مع برامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية.