تعرف على استراتيجية ماكين الجديدة في أفغانستان

نشر السيناتور الجمهوري الأمريكي، جون ماكين، اليوم الخميس، استراتيجيته للسياسة الأمريكية في أفغانستان، تقضي بزيادة عدد القوات الأمريكية في هذا البلد.

واشنطن — سبوتنيك. ونشر السيناتور، الذي يترأس لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، استراتيجيته على شكل تعديلات للميزانية الدفاعية للبلاد لعام 2018 المالي، الذي يبدأ اعتبارا من 1 تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل.

ولا تتضمن الوثيقة، التي نشرها السيناتور على موقعه، أي أرقام، لكنها تركز على زيادة قوة مكافحة الإرهاب الأمريكية في أفغانستان، ومنح القوات الأمريكية السماح بضرب أي مجموعات إرهابية، وتكثيف العمل على تدريب القوات الأفغانية.

ويرى ماكين، أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع كابول، حول "شراكة طويلة الأمد لمحاربة الإرهاب" بين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة، والمساعدة على تحقيق إصلاحات في أفغانستان في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وسيادة القانون.

كما تدعو الاستراتيجية إلى ممارسة الضغط على باكستان لكي تشارك بمزيد من النشاط في محاربة المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى تنشيط الحوار مع الصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وغيرها من الدول من أجل تفعيل المصالحة الوطنية في أفغانستان والتعاون في حماية الحدود ومحاربة المخدرات وغير ذلك.

يذكر، أنه في الوقت الحالي يتواجد في أفغانستان نحو 8400 عسكري أمريكي يقومون بعمليات ضد الإرهابيين وتدريب القوات الأمنية الأفغانية.