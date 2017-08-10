البنتاغون: شن ضربتين جويتين ضد مسلحي "الشباب" في الصومال

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 10 أغسطس/آب، ضربتين جويتين ضد مسلحي "الشباب" في الصومال.

© REUTERS/ Feisal Omar 19 قتيلا و30 جريحا في هجوم على مطعمين في الصومال

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن قيادة القوات الأميركية في أفريقيا:

نفذت وزارة الدفاع ضربتين ضد مسلحي "الشباب"، العملية حدثت بالقرب من إقليم بنادر جنوب الصومال.

في سياق متصل، أفادت الشرطة الصومالية، يوم الجمعة الماضي، بأن سيارة مفخخة انفجرت في وسط العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر، وكانت السيارة متوقفة بالقرب من مستشفى في طريق مزدحم مجاور لعدة فنادق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار لكن حركة "الشباب" الصومالية شنت هجمات متكررة في المدينة من قبل، وتشن حركة "الشباب" حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.