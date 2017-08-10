عقيد أمريكي: "داعش" يخسر المعركة في سوريا والعراق

قال الكولونيل بالجيش الأمريكي، ريان ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، إن التنظيم المتشدد يخسر المعركة في العراق وسوريا.

© AP Photo/ Bülent Doruk بالفيديو...اعتقال مواطن روسي في تركيا بشبهة الانتماء لـ"داعش"

وأضاف في إفادة صحفية في بغداد، اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب:

"داعش" يخسر وسيواصل الخسارة تحت ضغط قواتنا الشريكة والتحالف إلى أن يهزم في العراق وسوريا.

وبث تنظيم "داعش" تسجيلا مصورا، أمس الأربعاء 9 أغسطس/ آب، يهدد فيه بشن هجمات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران ويدعو فيه الشبان الإيرانيين إلى الانتفاض والجهاد في بلادهم.

ووجه التهديد رجل يضع قناعا أسودا ويحمل بندقية كلاشينكوف بينما كان جالسا إلى جانب رجلين آخرين. ويحمل التسجيل المصور شعار وكالة للأنباء تابعة للتنظيم الإرهابي ويعرض لقطات لهجومين في طهران في يونيو/ حزيران، كان التنظيم الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عنهما.