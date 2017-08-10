الولايات المتحدة تدعو الأطراف السياسية في كينيا إلى انتظار النتائج النهائية للانتخابات

دعت الخارجية الأمريكية الأطراف السياسية في كينيا، اليوم الخميس، إلى انتظار النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك على خلفية المواجهات التي أثارها الجدل حول النتائج الأولية.

© REUTERS/ Joe Penney ضبع يفشل عملية إرهابية في كينيا

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، في بيان، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه "ندعو كافة الأطراف وأنصارها إلى انتظار إعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المستقلة. ويجب إعطاء اللجنة إمكانية إتمام فرز الأصوات".

ودعت ناورت، إلى مراعاة الدستور والامتناع عن العنف أثناء احتجاج أي طرف على نتائج الانتخابات.

يذكر، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كينيا تشير إلى تقدم الرئيس الحالي أوهورو كينياتا على منافسه، رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا. وقد رفضت قوى المعارضة النتائج الأولية للانتخابات، وأعلن أودينغا عن اختراق الهاكرز لقاعدة بيانات لجنة الانتخابات وتزوير النتائج، الأمر الذي نفته اللجنة بدورها.

وقد شهدت كينيا مواجهات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن على خلفية هذا الجدل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.