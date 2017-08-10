وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للتحرك ضد كوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن وزارة الدفاع الأمريكية تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي يوقف مسعى كوريا الشمالية للحصول على صاروخ باليستي نووي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، ولكن لديها في الوقت ذاته حلولا عسكرية جاهزة إذا ما أمرت بالتصرف.

© REUTERS. JONATHAN ERNST ترامب: تهديدي لكوريا الشمالية لم يكن قويا بما فيه الكفاية

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماتيس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "نحن نريد استخدام الدبلوماسية، وهذا هو المكان الذي نحن فيه الآن، وهذا هو المكان الذي نأمل أن نبقى فيه".

ورداً على سؤال حول "هل لديكم خيارات عسكرية؟". قال "بالطبع لدي. هذه هي مسؤوليتي أن أكون جاهزا لذلك".

وقال ماتيس إن وزارة الدفاع تعمل بشكل وثيق جداً مع الحلفاء لضمان وجود خيارات عسكرية متعددة الأطراف وحل عسكري للأزمة.

وأدلى وزير الدفاع بتعليقات على رحلة في طريقه إلى كاليفورنيا حيث من المقرر أن يزور عمالقة التكنولوجيا "غوغل" و"أمازون".