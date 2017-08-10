منافس ميركل ينتقد تعامل ترامب مع كوريا الشمالية

في إطار الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، دعا مارتن شولتز، منافس المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، على منصب المستشار، الحكومة الأمريكية إلى حث ترامب على التعقل في التعامل مع هذه الأزمة.

© REUTERS. AARON P. BERNSTEIN وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للتحرك ضد كوريا الشمالية

وقال شولتس، رئيس "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" ومرشحه لمنصب المستشار، اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين: "إننا بصدد موقف يتعين علينا فيه بالتأكيد أن نقول لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح إن هذا التهديد اللفظي باستخدام الأسلحة، يسهم في تفاقم النزاع، وليس في الحد من التصعيد"، حسب (د.ب.أ).

وأشار شولتز إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه بذلك نحو مستوى الديكتاتور الكوري الشمالي كيم يونغ.

وأكد منافس ميركل أنه لا بد أن تعلن ألمانيا وجميع الدول الأوروبية بوضوح أن ذلك ليس سياستها، لافتا إلى أن المواجهة تعد أيضا نتيجة للتسلح النووي خلال الأعوام الماضية، وشدد على ضرورة عدم الرضوخ لـ"سباق التسلح" الذي يروج له ترامب.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت الولايات المتحدة بشن هجوم صاروخي على جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادئ. وهدد ترامب كوريا الشمالية عسكريا أيضا.