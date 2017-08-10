الكويت تبدأ اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

أكدت الكويت أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة لبيونغ يانغ وتأشيرات دخول العمال الكوريين الشماليين.

© REUTERS. AARON P. BERNSTEIN وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للتحرك ضد كوريا الشمالية

وحسب "رويترز" نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر بوزارة الخارجية الكويتية قوله اليوم الخميس إن السلطات الكويتية بدأت اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها.

وقال المصدر المسؤول إن الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين ووقف إصدار التراخيص التجارية.