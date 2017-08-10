ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وقال ترامب، "أود أن أشكر الرئيس بوتين لأننا نحاول تقليص النفقات على أجور العاملين، وأنا ممتن له لأنه طرد عددا كبيرا من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من روسيا، ولدينا الآن نفقات أقل على الأجور"، مضيفا، "أثمن كل التثمين أننا تمكنا من تقليص نفقات الولايات المتحدة على الأجور. ونحن سنستطيع توفير الكثير من الأموال".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها للرد على ذلك بحلول 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة قد أوضحت في بيان لها، أمس الأربعاء، أن موسكو اتخذت هذا القرار ردا على العقوبات الأمريكية بحق روسيا.
وجاء في البيان، تأكيد السفارة على أن روسيا "ملتزمة أيضا تحسين العلاقات الثنائية والبحث عن مجالات للتعاون بين البلدين." ولكن لا ينبغي أن يتم هذا بناء على ضغط، بل مراعاة مصالح بعضنا البعض والاحترام المتبادل".
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