ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن طرد روسيا دبلوماسيين أمريكيين سيسمح للولايات المتحدة بتوفير الأموال وتقليص النفقات، ووجه شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك.

وقال ترامب، "أود أن أشكر الرئيس بوتين لأننا نحاول تقليص النفقات على أجور العاملين، وأنا ممتن له لأنه طرد عددا كبيرا من أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من روسيا، ولدينا الآن نفقات أقل على الأجور"، مضيفا، "أثمن كل التثمين أننا تمكنا من تقليص نفقات الولايات المتحدة على الأجور. ونحن سنستطيع توفير الكثير من الأموال".

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وإبعاد 755 من العاملين بالسفارة الأمريكية في موسكو، وذلك ردا على مصادرة السلطات الأمريكية لبعض المباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها للرد على ذلك بحلول 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة أن السفارة الروسية في الولايات المتحدة قد أوضحت في بيان لها، أمس الأربعاء، أن موسكو اتخذت هذا القرار ردا على العقوبات الأمريكية بحق روسيا.

وجاء في البيان، تأكيد السفارة على أن روسيا "ملتزمة أيضا تحسين العلاقات الثنائية والبحث عن مجالات للتعاون بين البلدين." ولكن لا ينبغي أن يتم هذا بناء على ضغط، بل مراعاة مصالح بعضنا البعض والاحترام المتبادل".