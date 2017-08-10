ترامب يعتزم زيادة النفقات على الدفاع الصاروخي بمليارات الدولارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن عزمه زيادة النفقات على نظام الدفاع الصاروخي بمليارات الدولارات، مضيفا أنه سعلن عن خطته في هذا الشأن الأسبوع المقبل.