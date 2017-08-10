ترامب: تهديدات زعيم كوريا الشمالية لن تمر دون عقاب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تهديدات زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ "لن تمر دون عقاب".

واشنطن — سبوتنيك. وأضاف ترامب للصحفيين، "تصريحات وتعليقات زعيم كوريا الشمالية كانت مسيئة بحق بلدنا، فضلا عن قوله أشياء فظيعة، لكنه لن يفلت من عقابي".

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وأشار إلى انه على علم بتهديدات كوريا الشمالية بشأن ضرب جزيرة غوام بالمحيط الهادي.

وقال، "دعونا نرى ماذا سيفعل[كيم جونغ أون] بجزيرة غوام. وفي حال فعل شيئا بجزيرة غوام، سيحدث لكوريا الشمالية حدثا لم يره أحد قط".

هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد يوم الثلاثاء الماضي، 8 آب/أغسطس، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.