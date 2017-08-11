ترامب يعلن حالة طوارئ في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن "تفشي المواد الأفيونية" حالة طوارئ وطنية، مضيفا أن إدارته تعكف على صياغة وثائق لجعل الأمر رسميا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال للصحفيين "أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ.. وأقولها الآن رسميا.. إنها حالة طوارئ".

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وأضاف "سنعلن أنها حالة طوارئ وطنية. إنها مشكلة خطيرة لم نواجه مثلها قط من قبل".

وكانت لجنة من البيت الأبيض لبحث أزمة الأفيون أوصت الرئيس قبل نحو أسبوع بإعلان المسألة حالة طوارئ وطنية.

وكتبت اللجنة في تقريرها إن أكثر من 100 أمريكي يلقون حتفهم كل يوم بسبب جرعات زائدة من المخدرات مضيفة أن "أمريكا تواجه معدل وفيات مساو لضحايا 11 سبتمبر (أيلول) كل 3 أسابيع".

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواد الأفيونية ساهمت بدور في أكثر من 33 ألف حالة وفاة عام 2015.