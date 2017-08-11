ترامب يعلن حالة طوارئ في أمريكا

ووفقا لـ"رويترز"، قال للصحفيين "أزمة المواد الأفيونية حالة طوارئ.. وأقولها الآن رسميا.. إنها حالة طوارئ".
وكانت لجنة من البيت الأبيض لبحث أزمة الأفيون أوصت الرئيس قبل نحو أسبوع بإعلان المسألة حالة طوارئ وطنية.
وكتبت اللجنة في تقريرها إن أكثر من 100 أمريكي يلقون حتفهم كل يوم بسبب جرعات زائدة من المخدرات مضيفة أن "أمريكا تواجه معدل وفيات مساو لضحايا 11 سبتمبر (أيلول) كل 3 أسابيع".
وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواد الأفيونية ساهمت بدور في أكثر من 33 ألف حالة وفاة عام 2015.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)