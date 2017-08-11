مقتل 36 وإصابة 13 آخرين بحادث سير ضخم في الصين

لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حادث سير ضخم وقع، صباح اليوم الجمعة، على الطريق السريع في مقاطعة شينشى بوسط الصين، وجاء ذلك وفقا لمحطة التلفزيون المركزية الصينية.

بكين — سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أن حادث السير وقع جراء اصطدام حافلة بحائط نفق على الطريق السريع "بين بكين وكونمينغ" في الساعة 23:34 بالتوقيت المحلي.

وفقا للمعلومات الأولية، الحادث وقع عند مدخل نفق جراء اصطدام حافلة كانت متجهة من مدينة تشنغو [بمقاطعة شينشي] إلى لوناغ [بمحافظة خنان] بحائط لأسباب غير معروفة.