الصين يجب أن تلزم الحياد إذا بادرت كوريا الشمالية بضرب أمريكا

ذكرت صحيفة صينية تديرها الدولة، اليوم الجمعة، أن الصين يجب أن تلزم الحياد إذا شنت كوريا الشمالية هجوما على الولايات المتحدة، وهو ما يحمل بين طياته تحذيرا لبيونغ يانغ من مغبة الإقدام على إطلاق صواريخ على جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادي.

جاء هذا في مقال افتتاحي بصحيفة "غلوبال تايمز" بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته تجاه كوريا الشمالية مرة أخرى، أمس الخميس، محذرا أن كوريا الشمالية ستواجه "نارا وغضبا لم يراهما العالم قط". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقد كررت الصين، وهي أهم حليف وشريك تجاري لكوريا الشمالية، دعواتها للهدوء خلال الأزمة الحالية، وعبرت عن خيبة أملها لتكرار بيونغ يانغ تجاربها النووية والصاروخية ولسلوك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مثل إجراء تدريبات عسكرية، وهو ما تراه تصعيدا للتوتر.

وقالت "غلوبال تايمز" التي تحظى بقراءة واسعة، لكنها لا تمثل سياسة الحكومة "يجب أن توضح الصين أيضا أنه إذا بادرت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ تهدد التراب الأمريكي وردت الولايات المتحدة، فستلتزم الصين بالحياد".

وتابعت "وإذا نفذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ضربات وحاولتا الإطاحة بالنظام الكوري الشمالي وتغيير النموذج السياسي في شبه الجزيرة الكورية، فستمنعهما الصين من فعل هذا".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد ذكرت أمس الخميس، أن جيش البلاد سينتهي في منتصف أغسطس/ آب من وضع خطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى فوق اليابان لتسقط قرب غوام.

© REUTERS. AARON P. BERNSTEIN وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للتحرك ضد كوريا الشمالية

وقال ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يفلت بتصريحاته "المروعة" وعدم احترامه أمريكا.

وتأجج التوتر في المنطقة منذ أطلقت كوريا الشمالية، التي اختبرت إطلاق قنبلتين نوويتين العام الماضي، صاروخين عابرين للقارات في تجربتين خلال يوليو/ تموز في تحد للقوى العالمية. وقال ترامب إنه لن يسمح لبيونغ يانغ بتطوير سلاح نووي قادر على إصابة الولايات المتحدة.

ولا تزال كوريا الشمالية من الناحية الرسمية في حالة حرب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأن الصراع الذي اندلع بين 1950 و1953 انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.