زلزال بقوة 6.6 درجات يهز جزيرة لوزون الفلبينية

هز زلزال بقوة 6.6 درجات جزيرة لوزون بشمال الفلبين، اليوم الجمعة 11 أغسطس/ آب، وشعر به سكان العاصمة مانيلا وهز المباني ودفع المسؤولين لإخلاء المكاتب والمدارس.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO المسلمون يقتربون من الحكم الذاتي في الفلبين

وأفادت "رويترز" أنه لم ترد أنباء عن مقتل أو إصابة أحد نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه كان على بعد 47 كيلومترا شمال غربي لوزون وعلى عمق 168 كيلومترا.

في سياق متصل، قالت هيئة المسح اليابانية إن زلزالا بقوة 4.9 درجات هز منطقة طوكيو، أمس الخميس، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية، وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.

يذكر أن اليابان من أنشط مناطق العالم من حيث الزلازل إذ تشهد نحو 20% من زلازل العالم بقوة 6 درجات أو أكثر.