بالرغم من الحصار المفروض مواطن كوري يكسر الحواجز بأعجوبة

أفادت مصادر عسكرية كورية جنوبية، ليل أمس الخميس، عن وصول مواطن كوري شمالي إلى شواطئ كوريا الجنوبية عبر البحر.

وأشارت المصادر أن المواطن الكوري وصل إلى الشواطئ الكورية الجنوبية بعد أن سبح لأميال طويلة وتم إنقاذه من قبل خفر السواحل التابع للجيش الكوري الجنوبي.

وفي التفاصيل، أعلنت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية أن المواطن سبح من الشواطئ الكورية الشمالية هربا من السلطات ونجح بالوصول إلى المياه الإقليمية الكورية الجنوبية بسلام بعد سباحة دامت لساعات طويلة.

يذكر أن حالات الفرار من كوريا الشمالية تعد الخامسة من نوعها خلال شهر تموز/ يوليو الماضي إلى كوريا الجنوبية، وأبرز هذه الحالات تحصل في منطقة البحر الأصفر المتنازع عليها بين الكوريتين الجنوبية والشمالية.