شبهات "روسية" تحوم وراء صواريخ كوريا الشمالية

أعدت وزارة الدفاع الأمريكية خطة توجيه الضربات لقوات الصواريخ الكورية الشمالية ردا على تهديد كوريا الشمالية بقصف قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة غوام بالصواريخ.

ويشار في هذا الصدد إلى وجود شكوك حول منشأ صواريخ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

© REUTERS/ US AIR FORCE الجيش الأمريكي يستعد لتوجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية

وأفاد الراديو الألماني نقلا عن المهندس الألماني روبرت شموكر بأن الصواريخ التي تطلقها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بين الفينة والأخرى "كلها من صنع سوفيتي".

وبحسب المهندس الألماني فإن الصور التي التقطت خلال عروض عسكرية في كوريا الشمالية تبيّن أن "الغالبية الساحقة منها صواريخ سوفيتية قديمة".

وأعرب المهندس الألماني عن اعتقاده بأن "الصواريخ الجديدة التي أطلقتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الأشهر الـ12 — 14 الأخيرة استخدمت محركات روسية الصنع"، وأن "الصواريخ أو مكوّناتها تصل من روسيا أو بلدان الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى".

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن المهندس الألماني قال إنه لا يتهم أية حكومة ولكنه يظن أن الصواريخ التي تحصل عليها كوريا الشمالية قد تأتي من "جهات غير حكومية وأشخاص أو مجموعات الجريمة المنظمة".