اليابان تدرس إمكانية نشر عدد إضافي من صواريخ "باتريوت" لصد صواريخ كوريا الشمالية

طوكيو — سبوتنيك. وجاء في صحيفة "أيوموري" اليابانية اليوم، بهذا الصدد "يوجد تخوف من أن صاروخا بالستيا كوريا أو عناصره قد تسقط في اليابان".
والجدير بالذكر أن الحديث يدور حول محافظات شيمانيه وهيروشيما وكوتشي. كما تشير المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة إلى أن سفنا عسكرية مزودة بنظام "إيجيس" للإنذار المبكر، تقوم بتنفيذ مهام مخصصة لها في المحيط الهادئ، قد تستخدم هي الأخرى لاعتراض الصواريخ الكورية الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت مؤخراً، أنها قادرة على إطلاق 3 صواريخ "خفاسون — 12" ذات مدى متوسط في آن واحد، التي ستسقط في مياه البحر على بعد 30 إلى 40 كيلومتراً من جزيرة غوام. وأن هذه الصواريخ ستكون بمثابة إنذار للولايات المتحدة الأمريكية التي لها قاعدتان عسكريتان في هذه الجزيرة، تعتبرهما كوريا الشمالية تهديدا لأمنها.
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