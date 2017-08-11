أستراليا ستساعد أمريكا في حال حدوث ضربات عسكرية من قبل كوريا الشمالية

صرح رئيس وزراء أستراليا، مالكولم تيرنبول، اليوم الجمعة، أن بلاده ستساعد أمريكا في حال مهاجمة كوريا الشمالية لإحدى المنشآت الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء، بحسب صحيفة "ساندي مورنينغ هيرالد": لدينا اتفاق "أنزوس" في حال وقوع هجوم على أستراليا أو على الولايات المتحدة الأمريكية…كل منا سيساعد الآخر، سنقول بوضوح كامل، إذا قامت كوريا الشمالية بأي هجوم، سنعمل وفقاً لـ"أنزوس" وستقدم أستراليا المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo/ Korean Central News Agency الصين يجب أن تلزم الحياد إذا بادرت كوريا الشمالية بضرب أمريكا

وأوضح تيرنبول، بأن أستراليا مستعدة لتنفيذ التزاماتها التحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاتفاق العسكري"أنزوس" والمعروف أيضاً باسم اتفاق المحيط الهادئ الأمني.

أكد رئيس الوزراء الأسترالي على أن الحكومة وفي ضوء تهديد كوريا الشمالية، لا تدرس خطط نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن هذا السيناريو يعني أن "كانبيرا" [عاصمة أستراليا] وللمرة الثانية في التاريخ ستلزم نفسها بتنفيذ شروط الاتفاق، حيث كان رئيس الوزراء الأسترالي، جون هوفارد، قد عرض في عام 2001 على واشنطن تنفيذ التزامات بلاده التحالفية بعد هجوم 11 أيلول/ سبتمبر.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد الثلاثاء الماضي، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ"النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/ يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.