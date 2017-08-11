الأمن الأمريكي يكشف شبكة مالية عالمية لـ"داعش" عبر موقع "إيباي"

أفاد مكتب التحقيقات الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن المحققين الأمريكيين تمكنوا من كشف شبكة مالية عالمية، يرأسها أحد ممثلي تنظيم "داعش"، كانت تقوم بتحويل موارد مالية بطريقة غير مشروعة، لشخص في الولايات المتحدة يشتبه بانتمائه لـ"داعش"، وذلك عبر موقع المزاد الإلكتروني "إيباي".

© AFP 2017/ Frederick Florin فيروس من صناعة "الأمن القومي الأمريكي" يشن أشرس هجوم

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لمكتب التحقيقات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفترض التحقيق أن المواطن الأمريكي، محمد الشناوي، الذي نصت لائحة الاتهام بأنه مشتبه بأداء يمين الولاء لتنظيم "داعش"، كان جزءاً من شبكة عالمية تمتد من بريطانيا إلى بنغلاديش، تعمل وفق خطة ملائمة لتمويل التنظيم الإرهابي، وأنه كان يدير هذه الشبكة أحد قادة "داعش" في سوريا، المدعو سيف السوجان، الذي قتل في هجوم طائرة بدون طيار في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.

كما أشار مكتب التحقيقات إلى أن شبكة التمويل المذكورة أعلاه، كانت تمارس نشاطها عبر شركة تكنولوجية بريطانية، أسسها سوجان، كان لديها مقر في بنغلاديش، فضلا عن قيام سوجان بتأسيس فرع للشركة في تركيا.

ووفقا للصحيفة، تلقى الشناوي، الذي وضع تحت مراقبة مكتب التحقيقات الأمريكي بعد اكتشاف وجود شبكة تمويل غير مشروعة، والمحتجز في ولاية ماريلاند منذ أكثر من عام بانتظار محاكمته، هذه الأموال، وكان يبيع الطابعات في مزاد "إيباي" كغطاء لتلقي أموال عبر نظام "باي بال" للمدفوعات الإلكترونية، وأن الموارد المالية التي يتم تحويلها بهذه الطريقة كان بالإمكان استخدامها لتمويل الأعمال الإرهابية.

وذكر أن الشناوي اعترف بأنه كان يتلقى التعليمات باستخدام الأموال المستلمة لـ "أغراض تنفيذ عمليات" في الولايات المتحدة، بما في ذلك تنفيذ أعمال إرهابية. ومع ذلك ادعى الشناوي بأنه لا يعترف بتهمته بدعم جماعة إرهابية.

ورفض محامي المشتبه فيه التعليق على هذه المعلومات.

ويذكر أيضا أنه تم إلقاء القبض في بريطانيا وفي بنغلاديش على عدد من الأشخاص يشتبه في مشاركتهم في هذه الشبكة.