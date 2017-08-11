روسيا تسجل ثمانية انتهاكات لنظام الهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن ممثلي روسيا في لجنة الهدنة المشتركة في سوريا، سجلوا 8 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار وأن الجانب التركي سجل نفس العدد.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة الإعلامية للوزارة على موقعها الرسمي: "الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا يتميز بالاستقرار. وسجل الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8 خروقات لوقف إطلاق النار، منها 6 خروقات في محافظة حلب وخرق واحد في محافظة اللاذقية وآخر في محافظة حماة".

وجاء أيضا "كذلك سجل ممثلو تركيا 8 خروقات منها 4 خروقات في محافظة حمص و3 خروقات في دمشق وخرق واحد في محافظة حماة".

وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة الخفيفة سجلت في مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة من تنظيمي "جبهة النصرة" و "داعش" الإرهابيين.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بعملين إنسانيين في منطقة حطين بمحافظة حلب حيث تم توزيع 1.9 طن من المواد الغذائية، وفي بلدة الإسكندرية في محافظة حماة، حيث تم توزيع 1.7 طن من المواد الغذائية، ووصل حجم المساعدات الكلي إلى 3.6 طن، وحصل على المساعدات الإنسانية أكثر من 1.1 ألف شخص، وعلى المساعدات الطبية 493 شخصاً.

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وبالإضافة إلى ذلك، نفذت عملية إنسانية واحدة في إطار نشاط الأمم المتحدة. وأشارت النشرة في هذا الصدد، إلى أن شركة "أباكان آر" للخطوط الجوية الروسية قامت بإيصال 21 طنا من المواد الغذائية إلى المنطقة المحيطة بمدينة دير الزور عن طريق إسقاطها بالمظلات.

ويذكر أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية، جرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليات توقيع على ثلاث اتفاقيات أخرى لانضمام مراكز سكنية لنظام وقف العمليات القتالية. وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى النظام المذكور 2161 مركزا، كما أن عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط وقف العمليات القتالية لم يتغير وما زال 228 مجموعة مسلحة.

ويذكر أنه تتواصل المحادثات مع فصائل المعارضة المسلحة في محافظات حلب، إدلب ، دمشق، حماة، حمص والقنيطرة بشأن الانضمام لنظام وقف الأعمال القتالية.