انتحاري يفجر نفسه في وسط العاصمة الصومالية مقديشو

صرحت الشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه أمام مسجد في وسط العاصمة مقديشو مما أسفر عن مقتل جندي.

وقال الرائد محمد حسين سعيد "فجر انتحاري نفسه أمام المسجد…حتى الآن لقي الانتحاري وجندي حتفهما".

© Sputnik. Youry Abramotchkin مقتل 9 في هجوم انتحاري على فندق في مقديشو

وانفجرت سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت في وسط العاصمة مقديشو، يوم الجمعة الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر.

وتشن حركة "الشباب" حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وسيطرت الحركة على أجزاء كبيرة من البلاد حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات صومالية وقوات حفظ سلام من طردها من مقديشو.