تيريزا ماي: المملكة المتحدة ملتزمة دون شروط بأمن أوروبا

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، سعى بلادها لإيجاد حلول ابتكارية لعلاقات اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

© REUTERS/ Phil Noble بعد الحديث المحرج"... تيريزا ماي لن تستقيل

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ماي في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم السبت "بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي علينا أن نجد حلولا ابتكارية لعلاقات اقتصادية جديدة معه".

وأضافت ماي "ناقشت خطة الخروج من الاتحاد، وسننشر رؤيتنا حول التجارة والجمارك، والتي ستدعم مسيرتنا نحو استقلالنا في مجال التجارة عن الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "من واجبي كرئيسة وزراء، وواجبنا كحكومة، أن ننفذ ما قرره الشعب،" في إشارة منها إلى الاستفتاء الذي جاء في صالح الخروج من الاتحاد.