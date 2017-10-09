أردوغان: قرار أمريكا تعليق خدمات التأشيرات "مزعج"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن قرار الولايات المتحدة تعليق خدمات التأشيرات في تركيا مزعج للغاية مضيفا أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية أجروا اتصالات بنظرائهم الأمريكيين بشأن هذه المسألة.