غرق باخرة إيرانية بالقرب من الكويت كانت في طريقها إلى قطر (فيديو)

غرقت باخرة إيرانية لنقل البضائع، كانت في طريقها إلى قطر، بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، اليوم الإثنين.

صرحت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، بأن الشركة المشرفة على مشروع الجسر، تمكنت من انتشال البحارة بعد غرق الباخرة من دون وقوع إصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء، العقيد خليل الأمير، إن الباخرة غرقت بالكامل دون إصابة ستة بحارة من الجنسية الإيرانية كانوا على متنها، موضحا أنها كانت قادمة من إيران باتجاه ميناء الدوحة.

وأضاف الأمير أن الشركة المشرفة على مشروع جسر جابر، تمكنت من انتشال البحارة الذين كانوا على متن الباخرة المحملة ببضاعة مادة (الجبس) المستخدمة في الديكور، وتسليمهم إلى خفر السواحل فيما تعامل مركز الشويخ للإطفاء البحري مع الحادث بتأمين موقعه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم رصد لقطات للسفينة وهي تغرق، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة الفيديو، إن كان يخص الباخرة الإيرانية من عدمه.