إجلاء سكان في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق

أعلن مسؤولون بقطاع مكافحة الحرائق ووسائل إعلام محلية، أن السلطات أجلت السكان من أبنية في منطقتي نابا وسونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، بعد اجتياح حرائق متعددة وسريعة الانتشار للمنطقة.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا، إن رجال الإطفاء يكافحون منذ مساء الأحد حريقا يستعر على مساحة 200 فدان في نابا، التي تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال من سان فرانسيسكو وتشتهر بمزارع الكرم.

وأكد مكتب رئيس شرطة مقاطعة نابا أن ثلاثة حرائق أخرى على الأقل تستعر قرب كاليستوجا، وهي بلدة صغيرة بوادي نابا وقرب مناطق في مقاطعة سونوما مما دفع السلطات لإجلاء السكان من منازلهم والمراكز التجارية والمستشفيات.

ونقلت محطة (إن.بي.سي باي إريا) عن مسؤولين قولهم إن الرياح الجافة القوية تساعد في انتشار الحرائق، مشيرة إلى أنهم دعوا السكان بالمناطق التي صدرت لها أوامر إخلاء إجبارية إلى ترك المنطقة على الفور والتوجه إلى مراكز إيواء محلية.