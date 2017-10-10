إطلاق نار بجامعة تكساس للتكنولوجيا

أكدت الشرطة وجامعة تكساس للتكنولوجيا أن شخصا أصيب بالرصاص في إدارة الشرطة بالجامعة في مدينة لوباك وإن حرم الجامعة أغلق.

وقال تلفزيون (كيه.سي.بي.دي) المحلي إن الرجل المصاب ضابط بالشرطة و إنه توفي.





من جانبه أكد جيه روجرز الضابط بشرطة لوباك في اتصال هاتفي مع "رويترز" إن فرقة خاصة أرسلت إلى الموقع للبحث عن المشتبه به الذي لا يزال طليقا. وأكد إصابة شخص بالرصاص في إدارة الشرطة بالجامعة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.





ونصحت الجامعة في رسالتها على تويتر الموجودين في حرم الجامعة بالاحتماء في أماكنهم.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6 — Texas Tech (@TexasTech) October 10, 2017