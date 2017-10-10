57% من البريطانيين يؤيدون استمرار ماي حتى الخروج من الاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي حديث أن نحو ستة من بين كل عشرة بريطانيين يريدون بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في منصبها حتى اكتمال عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

© AFP 2017/ JUSTIN TALLIS محتجون يطالبون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الاستطلاع أجرته مؤسسة (أو.آر.بي) لصالح صحيفة "تليجراف"، في مطلع الأسبوع وشارك فيه أكثر من 2000 ناخب ونشر يوم الاثنين.





وجاء الاستطلاع بعد أيام من خطاب ألقته ماي في الأسبوع الماضي خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، وبه أن 57% من الناخبين يرون أنه ينبغي أن تبقى رئيسة الوزراء في المنصب على الأقل حتى اكتمال مفاوضات الخروج في مارس آذار 2019.





ورغم هذه النسبة إلا أن الاستطلاع أظهر أن 46 % من الناخبين يعتقدون أن ماي "غير لائقة للقيادة" بينما عارض 43% ذلك.





وذكرت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن التأييد لحزب المحافظين يبلغ حاليا 40%.