سفير إسبانيا لدى روسيا يعتقد أن كتالونيا ستبقى جزءا من البلاد

يعتقد سفير إسبانيا لدى روسيا، إغناسيو إيبانيز روبيو، أن إسبانيا وكتالونيا "ستعيشان معا لسنوات طويلة، وأن فرصة إقامة دولة واحدة سيجد طريقه بالرغم من الأوقات العصيبة".

© Sputnik. Maria Sibiryakova حكومة كاتالونيا تعتزم تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الاستفتاء

موسكو-سبوتنيك.وقال روبيو في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية:" نحن على ثقة بعيشنا المشترك مع كاتالونيا لسنوات طويلة لأنه يربطنا تاريخ طويل كان فيه لحظات صعبة و سعيدة.

والآن نمر في لحظات صعبة ولكننا مقتنعون بأننا سنجد فرصة لمواصلة العيش المشترك ضمن إسبانيا الواحدة".

وأضاف روبيو ، ان كاتالونيا ليس من يخطط لإعلان الاستقلال بل حكومتها المستقلة التي لمم تتلقى سوى دعم جزء من برلمانها الإقليمي.

يذكر، أنه جرى في إقليم كاتالونيا الإسباني، يوم الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استفتاء حول استقلال الإقليم، ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء،

الذي صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية بتجميده، وحاولت الشرطة الإسبانية منع إجراء الاستفتاء، ما أسفر عن اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد أعمالها، أدت إلى وقوع عدد كبير من المصابين.

واتهم ملك إسبانيا، فيليب السادس، السلطات في كتالونيا، بأنها تحاول كسر وحدة اسبانيا وتقويض سيادتها، ووصف الاستفتاء بأنه غير شرعي.

واعلن رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، يوم أمس السبت، أن حكومة بلاده لن تسمح بتجسيد الانفصال الأحادي لسلطات كتالونيا على ارض الواقع.

فضلا عن ذلك يرى رئيس وزراء إسبانيا ، أن حركة توسيع الحكم الذاتي في كاتالونيا يجب أن تكون "مبنية على المعاهدات و السلام، والابتعاد عن "المتطرفين والراديكاليين ".

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، أن برلمان كتالونيا قد يبدأ عملية إعلان الاستقلال، خلال جلسته التي ستعقد، يوم غد الاثنين.