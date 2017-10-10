رئيسة تايوان تتعهد بالدفاع عن حرية الجزيرة

تعهدت رئيسة تايوان تساي إينج وين بالدفاع عن حرية وديمقراطية الجزيرة في كلمة بمناسبة اليوم الوطني اليوم الثلاثاء هي الثانية لها منذ توليها السلطة في مايو أيار 2016 وقالت إن تايوان لن تذعن للضغوط.