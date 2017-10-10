إنذار "نوبل" إلى ترامب

وأفهمت لجنة نوبل المجتمع الدولي بذلك أن إحدى المهام الرئيسية اليوم نزع فتيل الحرب النووية.

وقالت اللجنة المانحة للجائزة في بيان إنه تقرر منح الجائزة لمنظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية تقديرا لجهودها المبذولة في سبيل لفت الاهتمام إلى العواقب الكارثية لاستخدام السلاح النووي وحظر هذا السلاح قانونياً.

ونبهت إلى "أننا نعيش في عالم يتزايد فيه خطر استخدام الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى".

© AP Photo/ Ahn Young-joon ترامب يتوعد بمسح كوريا الشمالية من خارطة العالم

وأضافت: "ثمة خطورة في أن يحرز المزيد من الدول الأسلحة النووية"، مستشهدة بنموذج كوريا الشمالية.

ويشار إلى أن التحذير الصادر عن النروج يستهدف قادة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، حيث ناشدت بياتريس فين المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، بعد إعلان قرار اللجنة، زعماء الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التخلي عن الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن "انتخاب دونالد ترامب رئيساً جعل الكثير من الناس قلقين إزاء احتمال إقباله بشكل انفرادي على إصدار أمر استخدام السلاح النووي".

وأسست منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" المعروفة بـ"إيكان" منذ عشرة أعوام، واتخذت من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها.

وصدرت معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو/تموز 2017. وتبنتها 122 دولة. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قالت في بيان مشترك صدر بعد ساعات من صدور المعاهدة إنها لن توقع عليها لأنها تتجاهل حقائق الوضع الدولي.