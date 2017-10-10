القوات الأوكرانية تعلن إصابة 4 جنود في دونباس خلال الليلة الماضية

"خلال الليلة الماضية، انتهكت وحدات الدفاع الشعبي في دونباس نظام الهدنة 12 مرة، ما أسفرعن إصابة أربعة من مدافعينا".
وكانت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، أعلنت عن هدنة في منطقة النزاع اعتبارا من 25 آب/أغسطس الجاري.
الجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.
وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
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