القوات الأوكرانية تعلن إصابة 4 جنود في دونباس خلال الليلة الماضية

اتهمت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، قوات وحدات الدفاع الشعبي في دونباس بفتح النيران ضد مواقعها 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما أسفر عن جرح أربعة من عسكرييها.

© Sputnik. Denis Petrov إجلاء الآلاف في أوكرانيا بعد وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة

كييف-سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك":

"خلال الليلة الماضية، انتهكت وحدات الدفاع الشعبي في دونباس نظام الهدنة 12 مرة، ما أسفرعن إصابة أربعة من مدافعينا".

وكانت مجموعة الاتصال الثلاثية، الخاصة بتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا، أعلنت عن هدنة في منطقة النزاع اعتبارا من 25 آب/أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا.

وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.