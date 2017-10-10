اعتقال عدد من زعماء أكبر حزب إسلامي في بنغلادش

وصرح مسؤول كبير بالشرطة بأن هذه الاعتقالات جرت بعد تلقي معلومات بأن هؤلاء الزعماء يعقدون اجتماعا "للتخطيط ولتنفيذ بعض الأنشطة الهدامة".
ونفى حزب الجماعة الإسلامية هذه المزاعم ودعا إلى مظاهرات احتجاجية اليوم الثلاثاء، وقال في بيان إن زعماءها كانوا في اجتماع غير رسمي، حسبما نقلت "رويترز".
وقال الحزب إن "الحكومة تعتقل باستمرار نشطاءنا الأبرياء لمجرد البقاء في السلطة". وتأتي هذه الاعتقالات بعد حملة بدأتها قبل سنوات حكومة الشيخة حسينة رئيسة الوزراء على المعارضة وتأتي قبل الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها العام المقبل.
وينفي زعماء المعارضة أي صلة لهم بالإسلاميين المتشددين، ويقولون إن هذه الحملة ترجع إلى تناحر مرير يفسد الحياة السياسية في بنغلادش منذ فترة طويلة
بين حزب "رابطة عوامي" الحاكم بزعامة الشيخة حسينة ومنافسه الرئيسي حزب "بنغلادش الوطني" بالإضافة إلى حزب الجماعة الإسلامية.
وقتلت الشرطة والجيش أكثر من 60 شخصا يشتبه بأنهم متشددون واعتقلت المئات منذ وقوع هجوم دام على مقهى بداكا، في يوليو/ تموز العام الماضي، أسفر عن سقوط 22 قتيلا معظمهم أجانب.
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