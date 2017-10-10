كوريا الشمالية تسرق "خطة الحرب" لأعدائها

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن لي تشيول هي، عضو الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية استطاعت الحصول على وثائق عسكرية سرية.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: على الجيش الأمريكي أن يكون مستعدا للحل العسكري مع كوريا الشمالية

الوثائق السرية التي حصلت عليها كوريا الشمالية بحسب السياسي، كانت من خلال سرقتها عن طريق هاكرز من كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن الوثائق تضم خططا للعمليات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية في فترة الصراع مع بيونغ يانغ.

وأضاف تشيول بأن الهاكرز تمكنوا من التسلل لمركز بيانات وزارة الدفاع الكورية في سبتمبر/أيلول الماضي، موضحا ان

كمية البيانات المسروقة تصل إلى 235 غيغابايت من المعلومات السرية.